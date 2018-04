Chuva deixa mais regiões em estado de atenção e tem pontos de alagamento

De acordo com o CGE, a cidade acumula até o momento cinco pontos de alagamento. Três deles estão instransitáveis:

- Avenida Prof. Abraão de Morais com Avenida Bosque da Saúde, no Ipiranga;

- Avenida Rangel Pestana com Rua Hipódromo, Mooca;

- Rua Bresser com Viaduto Bresser, também na Mooca.

As zonas norte, oeste e centro entraram em estado de atenção às 17h20. Às 16 horas entraram no estado as zonas sul e sudeste e a marginal do Pinheiros. Um pouco antes, às 15h30, já estavam na mesma situação a zona leste e Marginal do Tietê.

As forte instabilidades que provocaram o transbordamento do Córrego Ipiranga começam a perder força, e se deslocam para os municípios do ABC paulista.

No extremo sul de SP, chove forte entre os bairros de Grajaú, Parelheiros e Engenheiro Marsilac, principalmente na região de divisa com o município de São Bernardo do Campo.

Às 15h00, o aeroporto de Guarulhos registrou trovoadas acompanhadas de rajadas de vento de até 56 km/h.

Previsão. De acordo com a equipe de meteorologia do CGE, por conta da atuação da frente fria no litoral do Estado, até o final da noite estão previstas novas pancadas de chuva em pontos isolados da cidade.

Notícia atualizada às 17h35.