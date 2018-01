Chuva deixa mais de 170 desabrigados em Itaquaquecetuba

A forte chuva que atingiu a região de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na noite do último domingo, 27, atingiu mais de 120 casas e deixando diversas pessoas ilhadas.

Segundo a Defesa Civil Estadual, 48 famílias, aproximadamente 170 pessoas, ficaram desabrigadas e outras 100 pessoas desalojadas por conta dos alagamentos por deficiência na captação de águas pluviais atingindo imóveis e vias públicas.

Além dos alagamentos, a chuva provocou vários deslizamentos de terra e o desabamento de um muro sobre um imóvel, sem deixar vítimas. No bairro Jardim Patrícia houve danos no imóvel com o vazamento de gás pela tubulação, também sem deixar feridos.