Chuva deixa duas regiões de SP em estado de atenção

Segundo o CGE, áreas de instabilidade geradas pela propagação de uma frente fria de fraca intensidade já provocam chuvas moderadas com pontos fortes na Grande São Paulo, principalmente nos municípios de Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu e Cotia.

Na capital, há registro de precipitação leve no extremo da zona sul, entre os bairros de Parelheiros e Engenheiro Marsilac. A previsão é de que as áreas de instabilidade atinjam diversos pontos da cidade, com potencial para rajadas de vento e ocorrências de pontos de alagamento.