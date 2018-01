Chuva deixa dois pontos de alagamentos em SP

Dois pontos de alagamentos transitáveis atrapalhavam o tráfego de veículos nas Marginais, na zona oeste de São Paulo, por volta das 8h30 desta quinta-feira, 11. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os trechos alagados estavam na pista local, sentido Castelo Branco, junto à Ponte dos Remédios, na Marginal do Tietê, e na pista local, próximo ao cadeia de Pinheiros, da pista sentido Castelo da Marginal do Pinheiros.