Chuva deixa complica o trânsito nesta quinta

A chuva que atinge a Capital paulista na manhã desta quinta-feira, 11, deixava o trânsito complicado em várias regiões da cidade, principalmente na zona leste, que acumulava 27 quilômetros de lentidão, por volta das 8 horas. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registrados 78 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas às 7h57, o que representa 9,4% do total de 835 quilômetros de vias monitoradas pela empresa. Acidentes Além da chuva, alguns acidentes sem gravidade contribuíram para atrapalhar o trânsito nesta quinta em várias regiões da cidade. Na Avenida Francisco Morato, um ônibus bateu em uma moto, deixando o motociclista ferido. Também na zona sul, dois carros bateram e com a colisão um deles atingiu um poste na Avenida Brigadeiro Faria Lima, junto com a Rua tucumã. Na Rua silva Bueno, com Rua Lima e Silva, dois veículos de passeio bateram, sem deixar feridos. Os carros ocupavam uma faixa e o passeio da via. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 6.600 metros; pista expressa entre Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.698 metros; - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Castelo Branco, com 5.400 metros; sentido Castelo Branco entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.193 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira Campo de Bagatelle, com 3.900 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista local entre Ruas Tucumã e Quintana Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Castelo Branco, com 5.400 metros; sentido Castelo Branco entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.193 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira Campo de Bagatelle Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 6.600 metros; pista expressa entre Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.698 metros - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Rua Rodeio - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Rua Adelino Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista local entre Ruas Wandenkolk e Jaguara Metrô Em razão da chuva que cai nesta manhã na capital paulista, em alguns trechos da linha férrea que ficam a céu aberto, a circulação de trens, por medida de segurança, sofre alteração com redução em cerca de 20% na velocidade das composições. Isso ocorre no trecho leste da linha vermelha (Itaquera/Barra Funda); no trecho norte da linha azul (Jabaquara/Tucuruvi); no trecho entre as estações Chácara Klabin e Alto do Ipiranga, na linha verde, e em toda linha lilás (Capão Redondo/Largo Treze). Como conseqüência normal, o acúmulo de passageiros é maior nas plataformas das estações localizadas nestes trechos.