Chuva deixa cidades em alerta no interior A chuva que atinge o Estado causou inundações em diversas cidades, deixou dezenas de famílias desabrigadas e estradas interditadas. Na região de Sorocaba, cinco rodovias estavam bloqueadas ontem. Em Capivari, quatro bairros foram alagados no domingo, quando o Rio Capivari subiu de 80 centímetros para 2,70 metros. No Circuito das Águas, a maioria das cidades está em atenção.