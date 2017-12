Chuva deixa cidade de São Paulo em estado de atenção

Marília Lopes, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A chuva que cai em diversas regiões da cidade de São Paulo na manhã deste sábado, 30, deixa toda a cidade em estado de atenção desde às 11 horas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Ainda não há nenhum ponto de alagamento detectado pelo CGE, mas áreas de instabilidade associadas a uma frente fria provocam chuva moderada com pontos fortes na capital e há possibilidade de rajadas de vento e granizo.

Segundo o CGE, o domingo deve amanhecer chuvoso, com tempo encoberto e pancadas de chuva alternadas com períodos de trégua ao longo do dia.