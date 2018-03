Chuva deixa a cidade de SP em estado de atenção por 45 minutos

Durante 45 minutos, nesta tarde de domingo, 14, toda as regiões da cidade de São Paulo, exceto a zona leste, ficaram em estado de atenção em razão de uma chuva de moderada a forte que atingiu a capital paulista.

Às 14h15 o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) colocava em estado de atenção as zonas Norte, Oeste e Sul, além das marginais do Pinheiros e do Tietê e as regiões central e sudeste da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 15 horas, o estado de atenção foi encerrado. Segundo o CGE, a chuva foi causada por áreas de instabilidade geradas pela aproximação de uma frente fria. Essas áreas de deslocaram para o ABC.

A chuva mais forte atingiu a região central e os bairros do Itaim Bibi, Pinheiros, Morumbi, Casa Verde e Limão. As duas chuvas que caíram na cidade, a primeira por volta das 12 horas, não causaram pontos de alagamentos intransitáveis segundo o CGE.