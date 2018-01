Chuva deixa 6 mortos e mil desaparecidos Pelo menos seis pessoas morreram e mil e nove estão desaparecidas em Alagoas por causa das chuvas que castigam o Estado. As mortes e desaparecimentos aconteceram em municípios ao longo do rio Paraíba. Todas as rodovias federais em Alagoas estão interditadas. Segundo a Defesa Civil, há 37 mil desabrigados e 15.540 desalojados.