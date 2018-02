Chuva deixa 52 semáforos fora do ar em São Paulo

SÃO PAULO - As chuvas que caem na cidade de São Paulo desde a madrugada de terça-feira deixaram 52 semáforos apagados ou em amarelo intermitente até as 9h15 desta quarta,16, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A cidade registrava 82 km de lentidão no horário.

Segundo a CET, a média de semáforos fora de operação no primeiro quadrimestre deste ano foi 49. Veja os principais cruzamentos com problemas:

- Avenida do Estado com as Ruas São Caetano e João Teodoro

- Avenida Giovanni Gronchi com a Rua Nelson Gama de Oliveira

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Porto Seguro

- Avenida Nove de Julho com a Rua Samuel das Neves

- Avenida Ragueb Chohfi com a Avenida Aricanduva

- Avenida Santo Amaro com a Rua Balthazar da Veiga

- Avenida Sapopemba com a Avenida Satélite

Tempo. A chegada de áreas de instabilidade vindas do interior de São Paulo causou chuvas desde as 4h da madrugada desta quarta na capital e provocou dois pontos de alagamento intransitáveis em Pinheiros, na zona oeste, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Pancadas de chuva isoladas estão previstas entre a tarde e a noite de hoje e a temperatura máxima deve ser de 26 º C, segundo o órgão. Nesta quinta-feira, o céu deve ficar nublado, mas com maior predomínio de sol. A temperatura deve atingir 27 º C nos períodos mais quentes.