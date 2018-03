Chuva deixa 5 pontos de alagamentos na cidade

SÃO PAULO - A chuva forte que atingiu a cidade de São Paulo neste começo de terça-feira, 28, causou a formação de pelo menos oito pontos de alagamentos, todos transitáveis, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Por volta das 10h30, cinco desses trechos permaneciam ativos.

Os trechos alagados estão na Rua Abegoaria, perto da Rua Cipriano Jucá, na Avenida Cândido Portinari, com Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, na Praça Gaúcha, perto da Rua Coronel Graça Martins, na Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, junto à Rua Joaquim Oliveira Freitas, e na Rua João Teodoro, perto da Rua Rodrigues dos Santos.

Chuva

A terça-feira, 28, começou com nebulosidade e chuvas fracas. As chuvas moderadas retornam no período da tarde com potencial para alagamentos transitáveis, devido ao solo que já se encontra encharcado, segundo o CGE.