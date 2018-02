Chuva deixa 5 pontos de alagamentos em SP

A chuva que atinge a capital paulista desde o começo da manhã desta quinta-feira, 7, provocou cinco pontos de alagamentos, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Apesar de inteditar faixas, os alagamentos são transitáveis e não provocam congestionamentos.

Os trechos alagados estão na Avenida Magalhães de Castro, sentido Interlagos, perto do numeral 7.172, na Avenida dos Bandeirantes junto com a Alameda dos Anapurus, sentido marginal, na altura do número 919 da Avenida Mario Lopes Leão, sentido bairro, Rua Guararapes, sentido centro, no número 1.736, e na Rua João Jacinto, perto da Rua São Caetano.

Semáforos. Nesta manhã, semáforos apresentavam problemas em importantes vias da cidade, segundo a CET. Alguns deles estão instalados nas Avenidas Brigadeiro Faria Lima, Santos Dumont, Braz Leme, do Estado, Cruzeiro do Sul e Brigadeiro Luís Antônio.