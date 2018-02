Chuva deixa 11 cidades do interior de São Paulo em estado de atenção

As chuvas dos últimos três dias colocaram 11 cidades do interior de São Paulo em estado de atenção, nesta segunda-feira, 17, na região de Campinas. A Defesa Civil monitora nesses municípios o volume de água das chuvas e dos rios para evitar possíveis enchentes e desmoronamentos.

Em Capivari, onde o rio Capivari corta a cidade ao meio e anualmente alaga, o nível chegou a dobrar no sábado, 15. Nesta segunda-feira, o nível do Capivari estava em 1,5 metro - o nível normal é de 80 centímetros.

"Estamos em atenção e monitorando essa chuva, que não para desde sexta-feira e o volume de água que está descendo de outras cidades, onde também chove", afirmou a coordenadora da Defesa Civil de Capivari, Neusa Vilares Silva.

O município também solicitou a abertura das comportas da represa Leopoldina, em Rafard, que fica abaixo de Capivari, para aumentar a vazão do rio e evitar o transbordamento. Em março deste ano, o rio subiu a 2 m e transbordou.

Municípios

Ao todo, estão em estado de atenção: Águas de Lindoia, Bragança Paulista, Cabreúva, Indaiatuba, Itupeva, Jarinu, Lindoia, Louveira, Rio Claro e Socorro. Em Indaiatuba, foram registradas na madrugada desta segunda-feira a queda de dez árvores por causa dos ventos fortes.

"Estamos atentos em todas essas cidades para que em eventuais situações de risco façamos o trabalho preventivo antes que ocorram alagamentos e deslizamentos em encostas", explicou o coordenador da Defesa Civil regional, Sidnei Furtado. Segundo ele, a preocupação maior são com as cidades onde passam rios e em áreas de morro. As cidades do Circuito das Águas e na região de Jundiaí, são locais onde os riscos são maiores.