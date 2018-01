Chuva deixa 10 bairros e parte da Grande SP sem luz

Felipe Oda, do estadao.com.br,

O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em alguns trechos dos bairros de Pinheiros, Butantã, Lapa, Santo Amaro, Ibirapuera, Itaim Bibi, Ipiranga, Vila Guilherme, Santana e Vila Maria, nesta segunda-feira,22, devido a forte chuva. Veja também: Ouça recomendações do CGE a quem fica preso nas enchentes Chuva deixa pessoas ilhadas em carros e ônibus em São Paulo Atrasos atingem quase 42% dos vôos da Gol De acordo com a Eletropaulo, os pontos de alagamento e o trânsito intenso na cidade dificultam o deslocamento das equipes de emergência para o atendimento das ocorrências. Também há registros de ocorrências em pontos isolados nos municípios de São Bernardo do Campo, Mauá, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra. A expectativa é que até às 22 horas cerca de 90% destas ocorrências tenham o fornecimento restabelecido.