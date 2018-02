Chuva deixa 1 morto e 3 feridos em BH

Nove horas de chuva durante a madrugada e início da manhã de ontem causaram uma morte e muita destruição em Belo Horizonte e na região metropolitana da capital mineira. Ruas e avenidas foram tomadas pela água, várias pessoas ficaram ilhadas e uma parte da pista da BR-381 cedeu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte do entregador de gás Edgard Bispo dos Santos, de 36 anos, aconteceu durante a madrugada, no bairro de Ouro Minas. Moradores contaram aos bombeiros que ele chegou a pedir que os vizinhos deixassem as casas por causa do aumento do nível do Córrego da Onça, que passa pelo local. Mas o entregador teria voltado ao seu barracão para buscar animais domésticos e foi arrastado pela correnteza.

Próximo do local, a Avenida Cristiano Machado (Linha Verde), que dá acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana da capital, também foi tomada pela água. O trecho entre os bairros São Gabriel e Dona Clara ficou totalmente interditado e começou a ser parcialmente liberado no fim da manhã.

Um homem se refugiou em uma árvore na avenida e teve de ser içado pelo helicóptero da Polícia Militar. Na Avenida Sebastião de Brito, no bairro Dona Clara, um ônibus ficou ilhado no fim da madrugada e os passageiros tiveram de subir no teto do veículo para se proteger. Eles foram resgatados pelos bombeiros no início da manhã.

No bairro Ouro Preto, também em Belo Horizonte, uma casa desabou e deixou três pessoas feridas, incluindo uma criança de 8 anos, que ficou soterrada por cerca de duas horas até ser resgatada. Municípios como Sabará, Betim e Santa Luzia também tiveram problemas. De acordo com os bombeiros, foram registrados 42 quedas de árvores, 22 quedas de barrancos e mais de 70 pontos de inundação por causa do temporal.

Na BR-381, o grande buraco causado pelas chuvas fez o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) interditar o trecho próximo de Ravena, na saída para o Espírito Santo.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), a Grande Belo Horizonte foi atingida por 123 milímetros de chuva, cerca de 50% do esperado para todo o mês de novembro. A previsão é de ainda mais chuva forte até o fim da semana.