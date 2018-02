Chuva de junho em SP é maior em 69 anos

São Paulo, 22 - O volume de chuva que caiu sobre a cidade de São Paulo neste mês de junho já é considerado como o maior registrado em 69 anos para o mês, de acordo com informações da Climatempo.

Desde 1943, quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou a fazer medições regulares no Mirante de Santana, na zona norte da capital, nunca choveu tanto, afirma a Climatempo.

Até as 9h da manhã desta sexta-feira, 22, foram contabilizados 233,7 milímetros, superando os 220,7 milímetros de junho de 1983, até então o junho mais chuvoso da história do Mirante, completa a Climatempo.

Uma das frentes frias que passaram pela cidade deixou quase 100 milímetros de chuva entre os dias 4 e 7 de junho. A outra frente fria que provocou chuva volumosa foi a desta semana. Entre a manhã da terça-feira, 19, e a manhã desta sexta choveu quase 74 milímetros. A média normal de chuva para um mês de junho fica em torno de 52 milímetros, segundo a Climatempo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo dados da Climatempo, os maiores índices pluviométricos registrados no Mirante de Santana ocorreram em 1945, com 198,3 mm, em 1987, com 195,9 mm, 162,9 mm em 1982, e 123,5 mm em 1974.