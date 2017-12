Chuva de granizo e ventos fortes deixam São Paulo em alerta

O tempo instável previsto para São Paulo na tarde deste domingo já causa estragos na zona oeste da capital. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, há registro de chuva de granizo nos bairros do Butantã, Jaguaré e Parque São Domingo. Os ventos já atingem 45 km/h e, pelo menos, 15 árvores caíram em vias da cidade.

Há pouco, o CGE emitiu alerta de alagamentos para as regiões oeste, norte e leste de São Paulo. Os bairros mais afetados são Butantã, Morumbi, Pinheiros, Higienópolis, Perdizes, Moema, Santo Amaro e Sacomã. Na região do Butantã, a Avenida dos Bandeirantes está totalmente bloqueada devido à queda de uma árvore de grande porte, próximo ao Viaduto República da Armênia, no sentido da Marginal.

Na Marginal Pinheiros, a Ponte Eusébio Matoso está totalmente bloqueada no sentido bairro devido a um alagamento. Próximo ao Panambi, uma das pistas expressas da Marginal Pinheiro está bloqueada por árvores, no sentido Interlagos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão operando com velocidade reduzida entre as estações Vila Prudente e Sacomã. Na linha 3-Vermelha, há lentidão entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé.