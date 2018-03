Chuva de granizo atinge zonas leste e norte de SP

Pelo menos dois veículos ficaram ilhados em enchentes e os passageiros precisaram ser resgatados pelos bombeiros. Os bairros mais afetados pela chuva foram Bom Clima, Vila Rio de Janeiro e Vila Flórida.

Às 16h15, o Aeroporto Internacional de Cumbica registrou rajadas de vento de 48,6 km/h, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Na Grande São Paulo, também choveu com intensidade nos municípios de Mairiporã e Arujá.

Na capital paulista, a chuva caiu com força a partir das 15h30. Praticamente toda a cidade foi colocada em estado de atenção - com exceção da zona sul - por volta das 16 horas. No mesmo horário, foi registrada queda de granizo no Belenzinho, zona leste, e em Santana, região norte. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 17 horas havia oito pontos de alagamento transitáveis. Outro alagamento interditou temporariamente a Rodovia Régis Bittencourt, na região de Itapecerica da Serra.

Ontem, a máxima na cidade chegou a 32,3°C, colaborando para a formação de tempestades. Hoje prossegue a combinação de sol, calor e chuva à tarde.