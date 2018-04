Chuva de domingo provocou alagamentos e deixou São Paulo em estado de atenção

* Atualizado às 20h30

Um temporal vindo da região de Campinas chegou à capital paulista no fim da tarde deste domingo, 22, deixando em estado de atenção as zonas sul, sudeste e oeste, além da Marginal Pinheiros. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), houve quatro pontos de alagamento na cidade ao longo do dia.

A Avenida Maria Coelho Aguiar (M'Boi Mirim) ficou intransitável na região da Praça Alceu Amoroso Lima. Também foram afetadas foram a Avenida Guarapiranga, próximo à Rua Ravi, e a Marginal Pinheiros, em dois pontos: na altura da Ponte do Morumbi e próximo à Avenida João Dias.

No início da noite, ainda chovia forte nos bairros do Butantã, Campo Limpo, M'Boi Mirim, Santo Amaro, Cidade Ademar, Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga. De acordo com o CGE, o temporal começou a perder força e a cidade saiu do estado de atenção às 19h05.

(Com informações de Solange Spigliatti)