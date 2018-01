Chuva de 2h volta a causar transtornos e SP registra recorde de lentidão no ano

De acordo com o CGE, houve queda de granizo na Avenida Paulista, e as rajadas de vento chegaram a 50 km/h. Às 18h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) relatou 261 km de lentidão - 4.ª maior da história. O recorde é de 295 km (junho de2012) . Até ontem, o maior congestionamento no ano havia sido marcado no dia 1.º de fevereiro, com 187 km de lentidão.

A via expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, era o trecho com maior lentidão, com 20,5 km parados, mas as consequências foram sentidas em toda a cidade. O advogado Daniel Berselli, por exemplo, demorou 1h10 apenas para ir do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, até o Paraíso. "Trânsito caótico", reclamou no Twitter. Segundo a CET, às 20h ainda havia 113 semáforos apagados e 55 piscando em amarelo. De acordo com o site da companhia, 31 árvores caíram na cidade.

Alagamentos. Até o início da noite, havia o registro de 20 locais inundados, intransitáveis. Na Rua Ascendino Reis (Vila Clementino, zona sul), por exemplo, a enxurrada durou cerca de 30 minutos e deixou veículos boiando e várias árvores derrubadas. O alagamento ocorreu próximo do Tribunal de Contas do Município (TCM), mas não houve nenhum dano sério, segundo seus assessores. Assim que a chuva começou, as pessoas que estavam em edifícios próximos foram aconselhadas a levar seus carros para outros lugares.

Nem todo mundo teve a mesma sorte. Gestora de um restaurante na Ascendino, Joyce Mendes presenciou o carro de um colega ser encoberto pela água. "Foi muito rápido, coisa de dez minutos. Estávamos trabalhando e, de repente, o estrago já havia acontecido no carro. É um absurdo que a água suba tão rápido", disse.

A chuva também causou transtornos nos sistemas do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Um raio atingiu a rede elétrica dos trens da Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana), entre as Estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista. O transporte foi feito por ônibus gratuitos entre as estações afetadas.

Outro raio provocou danos no sistema de sinalização dos trens da Linha 9-Esmeralda da CPTM, na região do Grajaú (zona sul). No metrô, a circulação foi afetada na Linha 2-Verde e na Linha 3-Vermelha, mas voltou à normalidade antes das 18 h, segundo a assessoria da companhia. /BRENO PIRES, CAIO DO VALLE, DANIELLE VILLELA, DIEGO CARDOSO, JULIANA DEODORO e LUCIANO BOTTINI FILHO