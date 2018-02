Chuva dá trégua nos próximos dias, mas frio deve continuar em São Paulo

SÃO PAULO - Após uma quarta-feira bastante chuvosa na capital paulista, esta quinta-feira, 1º, deve ter apenas céu nublado, e até sexta-feira o sol aparece em parte do dia. As temperaturas, porém, seguem baixas.

A noite de hoje começou com nebulosidade e sensação de frio de até 4ºC, como foi registrado no Aeroporto de Congonhas por causa dos ventos. A temperatura média oficial, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), era de12ºC.

Para amanhã, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima será de 18ºC, com mínima de apenas 8ºC, e rajadas de vento durante o dia.

Na sexta-feira, as temperaturas variam entre 19ºC e 7ºC, com nebulosidade variada. No final de semana, a máxima deve atingir os 22ºC, mas a mínima pode cair aos 6ºC.