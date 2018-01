Chuva dá trégua e São Paulo sai do estado de atenção

Após a chuva, vinda do interior, perder a intensidade e começar a se deslocar para o oceano, às 2 horas desta terça-feira, 19, o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) retirou todas as regiões da capital paulista do chamado estado de atenção, decretado às 22h55 de segunda-feira, 18.

O bairro do Ipiranga, localizado na região sudeste da capital, foi um dos mais atingidos pela forte chuva e chegou a entrar em estado de alerta no início da madrugada. O córrego Ribeirão dos Meninos, no limite entre o Jardim Patente, na capital, e a cidade de São Caetano do Sul, no ABC, transbordou.

Três pessoas que estavam em um micro-ônibus, retido pela enchente durante o transbordamento do córrego, foram resgatadas pelos bombeiros na esquina das avenidas Almirante Delamare com a Guido Aliberti, em São Caetano.

O córrego Ribeirão dos Couros, que passa sob a Rodovia Anchieta na altura do quilômetro 13, no limite entre São Bernardo do Campo e a capital, também transbordou, causando bloqueio parcial da rodovia até as 3h20.