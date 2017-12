Chuva dá trégua e cidade de SP sai do estado de atenção

O estado de atenção decretado nas regiões oeste e sul da capital paulista e na Marginal Pinheiros às 20h50 de sexta-feira, 16, foi retirado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) em razão da chuva que, à 0h30 deste sábado, 17, já estava fraca em toda a cidade. Segundo o CGE, as áreas de instabilidade que provocaram a forte chuva perderam força; e, às 21h55, a situação já era considerada de rotina. Nas próximas horas, o quadro não deve mudar significativamente e o tempo ficará encoberto com garoa isolada. Neste momento, segundo o CGE, não há registro de pontos de alagamento na cidade. Previsão Neste fim de semana espera-se maior nebulosidade com alguns períodos de sol e temperaturas máximas que devem oscilar em torno dos 26ºC na cidade de São Paulo. As pancadas de chuva devem ocorrer a partir do período da tarde, com potencial para a formação de novos alagamentos.