Chuva complica situação do motorista que utiliza a Régis

Um ponto de alagamento intransitável na altura do quilômetro 283, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, provocava à 1 hora deste sábado, 17, o bloqueio total da Rodovia Régis Bittencourt no sentido PR-SP e uma fila de veículos de 8 quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os problemas começaram por volta das 20h30 de sexta-feira, 16, e ainda chovia na região no início da madrugada deste sábado, mas um caminhão-bomba foi providenciado junto à concessionária que administra a rodovia para que o excesso de água seja retirado e pelo menos veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, possam passar. Chovia também na região de Juquitiba e em vários trechos da serra, entre os quilômetros 336 e 366. O motorista que segue no sentido SP-PR encontra lentidão. A pista, estreita e em aclive, não permite ultrapassagens e a situação piora por causa da morosidade de algumas carretas.