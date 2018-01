Chuva coloca zona sul de SP em estado de atenção

A forte chuva que cai hoje à tarde na zona sul de São Paulo levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção na região. A chuva, provocada por áreas de instabilidade vindas do interior do Estado, é mais intensa nos bairros M''boi Mirim, Parelheiros e Capela do Socorro. A tendência, segundo o CGE, é que o resto da cidade seja atingida nas próximas horas.

Até o momento, não foram registrados pontos de alagamento nas vias da capital paulista. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, funciona normalmente. Até as 16 horas, dos 156 voos programados, cinco atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 3,2% do total, e dez acabaram cancelados.