Chuva coloca toda a capital paulista em estado de atenção

Toda a capital paulista entrou em estado de atenção às 17h20 deste sábado, 2, em razão da chuva, de moderada a forte, que atinge a cidade desde o final da tarde. O total de pontos de alagamentos na cidade chegou a 29, segundo monitoramento feito pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Às 19h45, ainda havia 16 deles, dos quais 5 intransitáveis. São eles: Avenida Ordem e Progresso junto à Ponte do Limão, zona oeste; Avenida Olavo Fontoura na altura do nº 1.400, zona norte; Avenida 23 de Maio junto ao Viaduto General Euclides de Figueiredo, zona sul, e a região do Anhangabaú, no centro

Veja também:

Confira no mapa os estragos da chuva em SP, RJ e MG

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Deslizamento em Angra deixou 35 mortos em 2002

Governador do Rio visita área de deslizamento em Angra

Tragédia em Angra ganha destaque na mídia internacional

Às 16h50, foi decretado estado de atenção nas zonas norte e leste, no centro e na Marginal do Tietê. Às 17h20, também entraram no mesmo nível de alerta as regiões sudeste, sul e a Marginal do Pinheiros.

Equipes dos bombeiros foram acionadas no final da tarde para resgatar ocupantes de veículos na região central e na zona leste da capial.

De acordo com o CGE, imagens de radar mostram que os bairros mais atingidos são: Lapa, Pompeia, Butantã, Morumbi, Jabaquara, Campo Limpo, Vila Prudente e Ipiranga. Na Grande São Paulo, chove forte na região de Guarulhos.

A chuva, segundo ainda o CGE, é resultado de uma área de baixa pressão associada à passagem de uma frente fria. A tendência é de que essas chuvas se estendam para o restante da zona sul.

Segundo a Defesa Civil Municipal, que tem uma base montada na região do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, o nível da água em várias ruas do bairro voltou a subir bastante, principalmente depois da chuva que atinge a capital desde o final da tarde.

(reportagem atualizada às 19h45)