Chuva coloca toda a capital em estado de atenção

Até as 4h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) tinha o registro de cinco pontos de alagamento, todos até o momento transitáveis: Avenida Rebouças, em frente ao Shopping Eldorado; Túnel Noite Ilustrada - que liga as avenidas Paulista e Doutor Arnaldo, Marginal Pinheiros junto à Ponte dos Remédios e junto à Ponte Eusébio Matoso e Rua do Glicério, junto ao Viaduto do Glicério.

Buscas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bombeiros devem retomar pela manhã desta quinta-feira, 18, as buscas a um homem que teria desaparecido na noite de quarta-feira, 17, na Vila Bosques da Saúde, zona sul de São Paulo

Eram 19h20 quando o Centro de Operações dos Bombeiros recebeu uma chamada de testemunhas que teriam visto um homem, trajando bermuda listrada, sendo carregado pela enxurrada que se formou com o transbordamento do córrego Ipiranga, em frente ao Shopping Plaza Sul, na Avenida Professor Abraão de Moraes. No plantão da delegacia de Vila Clementino (16ºDP), até as 4 horas ninguém havia registrado o desaparecimento.

Texto atualizado às 5h35.