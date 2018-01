Chuva coloca SP em estado de atenção mas não afetará desfiles

Pancadas de chuva colocaram em estado de atenção às 18h15 as zonas leste, sul, sudeste, oeste e centro de São Paulo, além das marginais do Pinheiros e do Tietê.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, informou que chove entre os bairros do Ipiranga, Vila Prudente, Campo Limpo e Morumbi, na zona sul. Na zona leste, chove forte entre Penha, Mooca e Água Rasa. Na área central, chove de forma leve. Na Grande São Paulo, chove forte em Cotia e em parte de Embu.

Por volta das 18h50, a cidade registrava dois pontos de alagamento transitáveis na Avenida Maria Coelho Aguiar, com a Praça Alceu Amoroso Lima, sentido bairro e na Avenida Sylvio de Magalhães Padilha, junto da Ponte João Dias, sentido Interlagos.

Chuva não afetará desfile

O desfile das escolas de samba da capital não deve ser prejudicado por chuvas, segundo a previsão dos meteorologistas do CGE. Nesta madrugada, quando acontece o primeiro dia de desfiles no Sambódromo, o tempo permanece com variação de nuvens e temperaturas agradáveis, por volta dos 24ºC.

No sábado, o dia começa com sol e temperaturas em rápida elevação. A temperatura máxima deve chegar a 33ºC na capital e em toda a Grande São Paulo. No período da tarde, pancadas de chuvas rápidas e isoladas, devem amenizar o forte calor. No decorrer da segunda noite de desfiles, o tempo segue seco, com temperaturas acima dos 23ºC.

Segundo Michael Pantera, meteorologista do CGE, a previsão é de que o domingo e a segunda-feira de Carnaval seja semelhante as de sábado. Pantera ressalta que o tempo só começa a mudar a partir da tarde de terça-feira, quando a propagação de uma frente fria provoca chuvas mais generalizadas na cidade.

Volta do feriadão

Segundo a previsão, na Quarta-Feira de Cinzas, o tempo chuvoso deve dificultar o retorno à capital.

Por Priscila Trindade e Maíra Teixeira, da Central de Notícias