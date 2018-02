Chuva coloca SP em atenção e fecha Congonhas por 20 minutos

SÃO PAULO - A chuva deixou São Paulo em estado de atenção por pouco mais de uma hora na tarde desta segunda-feira, 12, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, fechou durante 20 minutos por causa do mau tempo, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

De acordo com o CGE, as zonas sul, oeste, o centro e a Marginal do Pinheiros ficaram em atenção até as 16h55. Já as zonas norte, sudeste e leste, além da Marginal do Tietê, ficaram em alerta até as 17h20. O temporal foi provocado pelo calor e a entrada de uma brisa marítima na capital, mas já perdeu força.

Congonhas fechou para pousos e decolagens por volta das 15h45, permanecendo sem realizar operações até as 16h06. Segundo a Infraero, não houve atrasos ou desvios de voos. O funcionamento do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, não foi afetado pelo temporal.

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital registrou ao menos 13 pontos de alagamento, sendo quatro deles intransitáveis. Após a chuva, continuavam alagadas a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Miguel Arraes; e o Elevado Costa e Silva, na altura do 2.470 em ambos os sentidos.

Moradores do Brooklin, Morumbi, Congonhas, Campos Elíseos, Consolação, Casa Verde, Artur Alvim e Cumbica disseram que houve queda de granizo na região, conforme o CGE. As áreas de instabilidade foram ocasionadas pelo calor e a entrada de uma brisa marítima.

Os rios Tietê e Aricanduva foram os que receberam o maior volume de água durante a precipitação, cerca de 32mm cada, segundo o CGE.

Previsão. O tempo deve ficar semelhante nos próximos dias: calor durante o dia, com temperaturas máximas na casa dos 30ºC, e pancadas de chuva à tarde. As temperaturas devem ser mais amenas à noite e de madrugada.