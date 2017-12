Chuva coloca SP em alerta e provoca congestionamento

As chuvas que caíram desde o fim da tarde desta sexta-feira, 30, sobre a capital paulista já se afastaram do município e neste momento apenas chove fraco em alguns pontos, informa o CGE - Centro de Gerenciamento de Emergências. Todos os estados de atenção foram declarados terminados pelo serviço, às 22h50. A previsão para a madrugada é de nebulosidade, chuva leve e chuviscos isolados. Durante as chuvas, o aeroporto do Campo de Marte registrou rajada de vento de 68 km/h às 18h35. A situação atual é bem diferente da que a cidade vivia às 20 horas, quando o CEG chegou a decretar estado de atenção em toda a capital paulista. Otrânsito chegou a alcançar 125 km, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Foram registrados oito pontos de alagamento, sendo apenas um intransitável. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Chovia em toda a capital e em Guarulhos e, por causa do mau tempo, os Aeroportos de Congonhas, na zona sul, e de Cumbica, na Grande São Paulo, passaram a operar com o auxílio de instrumentos nesta noite. As operações, entretanto, não foram prejudicadas. Os trens do Metrô circulam com restrição de velocidade e os da CPTM, normalmente. Segundo o CGE, o único ponto de alagamento onde não era possível trafegar estava na Avenida Antônio Munhoz Bonilha, na Vila Palmeiras, na zona norte. Os outros sete estavam na Praça Jorge de Lima, Viaduto República da Armênia e Marginal do Pinheiros, na zona oeste; avenidas Maria Coelho Aguiar e 23 de Maio, na zona sul; Avenida 9 de Julho e Túnel Anhangabaú, na região central. O trânsito seguia ruim pela Marginal do Tietê, que tinha 8,7 km de congestionamento no sentido Castelo Branco, entre as pontes Jânio Quadros e Julio de Mesquita Neto, na pista local. No sentido inverso, a lentidão seguia desde a Julio de Mesquita até a Rua Azurita, por 6,5 km da pista expressa. Havia lentidão também na Avenida Washington Luis, desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Pedro Chaves, por 5,1 km. A Marginal do Pinheiros estava com trânsito ruim pela pista expressa, desde a Ponte Ary Torres até a João Dias, por 4,2 km. Atualizado às 0h07