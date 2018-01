Chuva coloca regiões sul e oeste de SP em estado de atenção

A chuva da tarde desta segunda-feira, 9, já colocou as zonas oeste e sul da capital paulista em estado de atenção. A Marginal do Pinheiros também teve o estado de atenção decretado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) às 15h22. A previsão é que a chuva forte atinja a cidade nas próximas horas, segundo o CGE. Apesar do temporal, ainda não há registro de pontos de alagamento. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, funcionava normalmente. Veja também: Aumento de 6,3% faz bilhete do metrô custar R$ 2,55 Árvores causam 300 cortes de luz por dia Temporais do fim de semana deixaram 4 mortos Saiba onde estão os pontos críticos de alagamento Galeria: confira fotos dos estragos da chuva Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Saiba quais cuidados tomar para evitar danos em enchentes Ouça recomendações do CGE em caso de enchente Às 15h40, a cidade tinha 33 km de lentidão, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Marginal do Tietê tinha 5,4 km de trânsito ruim no sentido Ayrton Senna. A lentidão vai da saída da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Piqueri. No fim de semana, o temporal provocou vários danos na capital. A tempestade alagou ruas, arrastou carros, derrubou árvores e deixou casas sem luz. No domingo, apesar de menos intensa, as pancadas e trovoadas voltaram a causar transtornos. Pontos de alagamento interditaram por uma hora a Rodovia Raposo Tavares, provocando congestionamentos.