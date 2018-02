Chuva coloca parte de São Paulo em atenção e provoca alagamentos

SÃO PAULO - A chuva colocou parte de São Paulo em estado de atenção na tarde deste domingo, 11. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), estão em sobreaviso, desde as 16h55, as zonas leste, sudeste, norte, oeste e o centro, além da Marginal do Tietê.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e o CGE, havia ao menos quatro pontos de alagamento na cidade por volta das 17h40, sendo três intransitáveis. Os alagamentos estavam no Túnel Anhangabaú, no sentido aeroporto; Rua Manoel Dutra, na Praça 14 Bis; Praça Ciro Pontes, com a Rua Bresser; e na Av. Luiz Inácio de Anhaia Melo, na Praça Ruy Roxo.

O temporal foi provocado por áreas de instabilidade que tendem a se espalhar por toda a cidade. Há chances de ocorrência de granizo em algumas áreas, segundo o CGE.