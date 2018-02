Chuva coloca parte da capital paulista em estado de atenção

SÃO PAULO - A forte chuva que atinge a Região Metropolitana de São Paulo colocou parte da zona oeste e as cidades de Osasco e de Carapicuíba em estado de atenção. A chuva de intensidade moderada também atinge as regiões de Santo Amaro, na zona sul, e a região do ABC.

Mas, de acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas perdem intensidade no final da tarde e o potencial para alagamentos é pequeno.

Para esta sexta a previsão é de que o tempo continue abafado, com ocorrência de chuvas ao longo do dia. Os termômetros na sexta-feira devem variar de 18°C a 26ºC.