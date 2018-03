Chuva coloca parte da capital em estado de atenção nesta madrugada

Uma chuva leve que teve início nesta madrugada de quarta-feira, 12, e que ficou mais forte e chegou a uma intensidade classificada como moderada, obrigou, às 3h15, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a colocar em estado de atenção as regiões norte, central e a Marginal do Tietê.

Segundo o CGE, às 2h30 as instabilidades vindas do interior chegaram à capital e causaram chuva leve generalizada, com regiões de chuva moderada. As temperaturas elevadas, na região do Bom Retiro e Casa Verde, favoreceram as pancadas de chuva, que podem persistir no decorrer da madrugada.