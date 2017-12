Chuva coloca capital paulista em estado de atenção para enchentes

SÃO PAULO - A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira, 25, por causa de uma forte chuva. O temporal provocou ainda o transbordamento do córrego Perus, o que deixou a Subprefeitura do bairro em estado de alerta.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, as primeiras regiões afetadas pelo temporal foram os bairros da zonas norte e leste e toda a área da Marginal do Tietê, que entraram em estado de atenção às 15h38. Cerca de meia hora depois, o CGE colocou a zona oeste, o centro e a área da Marginal do Pinheiros na mesma condição. Às 16h38, as regiões sul e sudeste também entraram em atenção.

Às 17h27, a cidade registrava três pontos de alagamento, dois deles intransitáveis: um na Avenida Antonio Munhoz, região da Freguesia do Ó (zona norte), e o outro na Praça da Bandeira, no centro.

O Corpo de Bombeiros registrou a queda de oito árvores na capital, sem ocorrência de feridos. A maioria delas, diz a corporação, caiu em cima de fiação.

De acordo com o CGE, o temporal foi causado por áreas de instabilidade vindas do interior. A instabilidade climática deve permanecer no final de semana. O sábado, 26, deve amanhecer nublado, com chuvas isoladas e temperatura de 20ºC. Os termômetros não devem passar dos 26ºC ao longo do dia.