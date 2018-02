Chuva coloca em alerta as três cidades serranas destruídas pelo temporal de 2011 O temporal que atingiu a Região Serrana do Rio entre a noite de segunda-feira e a manhã de ontem colocou em alerta as três principais cidades da área: Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Mas a única provável vítima até a noite de ontem era um homem levado pela enxurrada em Trajano de Moraes.