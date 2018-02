Chuva coloca cinco regiões de São Paulo em estado de alerta para alagamentos

SÃO PAULO - A chuva que atinge a capital paulista e alguns pontos da Região Metropolitana complica o trânsito de veículos e deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos desde o início da manhã desta terça-feira, 27. O centro da capital e a zona oeste, assim como a Marginal do Pinheiros, estão entre as áreas de risco, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). Por volta das 11h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 118 km de lentidão na cidade - índice acima da média para o dia e para o horário.

Às 10h15 o CGE colocou a região do centro e da zona sudeste de São Paulo em estado de atenção para alagamentos, assim como a zona oeste, sul e toda a extensão da Marginal do Pinheiros já estavam desde as 10h.

Na zona sul, os bairros mais afetados são Jabaquara, Vila Mariana, Ipiranga, Campo Limpo, M'Boi Mirim, Capela do Socorro, Santo Amaro, Parelheiros e Cidade Ademar.

Na zona oeste, Vila Prudente, Pinheiros, Lapa e Butantã estão em atenção para enchentes. No centro da capital, toda a região da Sé, segundo a Defesa Civil, tem risco de alagamento.

De acordo com o CGE, o tempo deve permanecer instável ao longo de toda esta terça, causando chuvas moderadas e fortes em São Paulo.

Entre os principais pontos com risco de alagamento, a Marginal do Pinheiros lidera o índice de congestionamento na capital. Às 11h42, o corredor acumulava 7,4 km de excesso de veículos no sentido Interlagos, de acordo com a CET. A lentidão está concentrada entre a Ponte Eusébio Matoso e a Rodovia Castelo Branco.

O acesso para a Marginal também está complicado na Avenida dos Bandeirantes. O corredor da zona sul da capital tem 7,1 km de filas, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal.

Pontos de Alagamento. O CGE acompanha o alagamento em um ponto da Marginal do Pinheiros, na região da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo. Também há cumulo de água na Avenida Santo Amaro, próximo à Rua Roque Petrella.