Chuva coloca cidade em alerta para enchentes nesta sexta-feira

A chuva que cai nesta sexta-feira, 19, na capital colocou todos os bairros da cidade em estado de atenção para enchentes desde as 14 horas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). De acordo com o órgão, oito pontos da cidade já estão alagados, dois deles completamente intransitáveis.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito na cidade está acima da média em todas as regiões: 179 Km de congestionamento às 16 horas. A média para o horário varia entre 173 Km e 93 Km.

A Rua Giuseppe Marino, na Vila Maria, na zona norte, próximo à Rua Paulo Lorenzani, está parcialmente bloqueada, de acordo com o CGE. Já na Penha, na zona leste, há alagamento na Avenida Educador Paulo Freire, no sentido bairro, próximo à Ponte Dr. Miguel Arraes.

Há interdições parciais em dois pontos da Rua Alvarenga, no Butantã, na zona oeste, e na Rua Kenkiti Simomoto, na Lapa, na zona oeste. Na Mooca, na zona leste, há alagamento na Avenida Aírton Pretini com Viaduto Engenheiro Alberto Badra. Na zona norte, a CGE registra ponto de enchente na Marginal Tietê com a Ponte Presidente Jânio Quadros. Na zona sul, há interção na Avenida das Nações Unidas com Rua Jaime de Oliveira Souza.

A CET registra ainda outro ponto de alagamento na Avenida Vital Brasil com a Rua Camargo.

Chuvas. Segundo a CGE, cai chuva de leve a moderada na zona norte da cidade, em bairros como Pirituba, Freguesia do Ó, Limão e na região da Marginal do Tietê. Essa chuva atinge ainda parte da região do Bom Retiro e do Brás, no centro. Há chuva moderada e por vezes forte em Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e em cinco bairros da zona sul da capital: Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, M´Boi Mirim e Santo Amaro.