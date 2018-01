Chuva coloca 4 regiões de SP e Marginal em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão ligado a Prefeitura, colocou as zonas norte, leste, sudeste, centro de São Paulo e a Marginal do Tietê em estado de atenção nesta terça-feira, 5.

Segundo o CGE, por volta das 18 horas chovia em grande parte do centro e das regiões norte e leste, principalmente entre os bairros de Vila Prudente e Itaquera.

O órgão prevê que na próxima hora as chuvas sigam em direção aos municípios de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. Até às 18h33, não havia pontos de alagamentos na cidade.

Às 20h30, a Marginal do Pinheiros já estava sob atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).Uma nova área de instabilidade vinda do oeste do estado provoca chuva forte na capital, com previsão de duração de até duas horas, com potencial para causar novos pontos de alagamento.

Notícia atualizada às 22:04