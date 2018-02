Chuva causa transtorno no trânsito do Rio A Região Metropolitana do Rio enfrentou mais uma manhã de transtornos por causa das chuvas. Houve alagamentos e transtorno no transporte público. O sistema de trens ficou parcialmente parado por 15 minutos e o Aeroporto Santos Dumont fechou por 35 minutos. O trânsito complicou no Aterro do Flamengo, zona sul, e na Avenida Brasil, zona norte. Os bolsões de água provocaram longa lentidão.