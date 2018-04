Chuva causa queda de teto em Viracopos A forte chuva que atingiu Campinas, no interior paulista, na noite de anteontem causou a queda de parte do forro do saguão do Aeroporto Internacional de Viracopos. Ninguém ficou ferido. Dois pontos foram isolados e os reparos seriam feitos hoje de madrugada.