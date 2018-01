Chuva causa queda de árvore e deixa 1 morto e 2 feridos em SP

O temporal que atingiu a capital paulista na madrugada desta quarta-feira, 19, provocou a morte de uma pessoa e deixou pelo menos duas feridas. Com o vento e a chuva, a CET contou 10 quedas de árvore na cidade entre 4 horas e 9h30 desta quarta. Na zona norte, uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de uma casa ser atingida no Jardim Peri.

A árvore caiu sobre o barraco por volta das 4h15 e atingiu os moradores, segundo os Bombeiros. Uma das pessoas feridas foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o pronto-socorro da Cachoeirinha. A outra vítima morreu.

Os bombeiros registraram a queda de outras duas árvores sobre residências, uma delas na Vila Paulistana e outra na Vila Renato, ambas na zona norte. Em nenhum dos dois casos houve vítimas.

Na zona oeste, uma árvore de grande porte caiu na Lapa. A árvore chegou a bloquear totalmente uma via, mas já foi removida para a calçada. Ninguém ficou ferido. Perto do fim da madrugada, a CET também registrou queda de energia em diversos pontos da zona leste de São Paulo, entre eles na região da Vila Matilde, Belém e São Matheus. No Ipiranga, limite entre as zonas sul e leste, também houve falta de luz.

A chuva também provocou queda de energia na região central de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. De acordo com policiais do Comando de Policiamento Metropolitano de Área-12 (CPMA-12), as imediações do batalhão ficaram às escuras no fim desta madrugada.

Daniela do Canto e Solange Spigliatti, Central de Notícias

Texto ampliado às 11h10 para acréscimo de informações.