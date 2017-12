Chuva causa quatro pontos de alagamento em São Paulo

A chuva forte que começou a atingir a cidade a partir da zona oeste de São Paulo por volta das 7h45 desta quinta-feira, 15, provocou a formação de quatro pontos de alagamentos, todos transitáveis, a maioria na zona sul, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Os pontos de alagamentos estão na Avenida Eusébio Matoso, sentido Bairro, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Ibirapuera, Avenida Santo Amaro, sentido Centro, e no Viaduto Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa. O estado de atenção, iniciado às 7h55, permanecia às 8h45, de acordo com o CGE

Chove em vários bairros da capital e cidades da região metropolitana de São Paulo desde o início da manhã e a precipitação deve se intensificar nas próximas horas. Nesta quinta-feira a temperatura máxima não deve ultrapassar os 25ºC.

No final do dia a formação de novas áreas de chuva forte sobre o Estado do Paraná aumenta o risco de temporais na capital paulista e na região metropolitana. Na sexta-feira, 16, o dia amanhece encoberto e as chuvas retornam a partir da tarde, prolongando-se até o período da noite de forma intermitente. A temperatura máxima fica em torno dos 23ºC.

Texto atualizado às 9h12 para acréscimo de informações.