Chuva causa pelo menos 16 pontos de alagamento em São Paulo

SÃO PAULO - O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, retirou, às 4h30 desta quarta-feira, 12, o estado de atenção decretado em parte da cidade de São Paulo entre 3h15 e 3h50. Até as 4h45, pelo menos 16 pontos de alagamentos haviam surgido na cidade, vários deles no Bom Retiro, região centro-norte.

A chuva, que agora se desloca para as cidade de Mogi e Suzano, região leste da Grande São Paulo, teve início nesta madrugada e, ao ficar mais forte, obrigou o CGE a colocar em estado de atenção as regiões norte, central, a Marginal do Tietê e a zona leste da cidade.

Segundo o CGE, às 2h30 as instabilidades vindas do interior chegaram à capital e causaram chuva leve generalizada, com regiões de chuva moderada. As temperaturas elevadas, na região do Bom Retiro e Casa Verde, favoreceram as pancadas de chuva, que podem persistir no decorrer da madrugada.

No Bom Retiro, os alagamentos surgiram nas ruas Anhaia, Newton Prato, Joaquim Murtinho, Jaraguá e dos Italianos. Intransitável está o trecho localizado na equina das ruas Jaraguá e Newton Prado.

Outros quatro pontos de alagamentos são registrados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), são eles: pista central da Marginal do Tietê sentido Castello junto à Ponte das Bandeiras (zona norte), pista local da Marginal do Tietê sentido Castello junto à Ponte Jânio Quadros (região nordeste), Radial Leste, sentido centro, sob viaduto Guadalajara, região do Belenzinho (zona leste) e rua Pedro Vicente, no Pari (região centro-norte).

Foram registrados alagamentos também nas seguintes vias: rua João Pacheco; avenida Cruzeiro do Sul; avenida Braz Leme, rua Porto Seguro; avenida Zaki Narchi e na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, próximo a um viaduto, no Bom Retiro.

Deslizamento. Por volta das 3h30, equipes dos bombeiros foram acionadas após moradores relatarem deslizamento de terra sobre algumas casas na altura do nº 600 da rua Firminópolis, no Jardim Vista Alegre, região da Vila Brasilândia, zona norte. Apenas uma casa foi atingida e não há registro de pessoas feridas.

Rodovia. Na pista sentido São Paulo da rodovia Fernão Dias, o tráfego está parcialmente bloqueado em dois pontos na região de limite entre as cidades de Mairiporã e Guarulhos, Grande São Paulo. No quilômetro 78, houve um deslizamento de barreira com queda de árvore; no quilômetro 79, há acúmulo de água na pista.

