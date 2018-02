Chuva causa lentidão no trânsito e deixa capital em estado de atenção

Atualizado às 23h45

SÃO PAULO - A chuva que caiu forte durante cerca de duas horas na capital paulista, na tarde desta quinta-feira, 13, causou alagamentos e complicou o trânsito. O temporal começou por volta das 16 horas nas zonas norte e oeste e se estendeu para todas as regiões da cidade. O Butantã, na zona oeste, registrou o maior volume de chuva, 32 milímetros.

Às 18 horas, embora a precipitação fosse fraca, dois alagamentos intransitáveis e um transitável causaram congestionamento na Marginal do Pinheiros, os três no sentido da Rodovia Castelo Branco. Outro ponto de alagamento foi registrado na Rua Alvarenga, no Butantã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesse horário, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 219 quilômetros de lentidão na cidade, índice acima da média (cerca de 130 km). Mesmo às 20 horas, o congestionamento permanecia acima do normal, com 154 km de engarrafamento. O Metrô também foi afetado. As Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás operaram em velocidade reduzida no fim da tarde.

O radar meteorológico de São Roque detectava, às 17h30, grandes áreas de chuva forte em toda a região entre a Grande São Paulo, Bragança Paulista e a região de São José dos Campos. As áreas de chuva forte avançaram também pelo Vale do Paraíba. O aeroporto de Taubaté, no interior, chegou a registrar granizo às 17h22.

Em Osasco, na Grande São Paulo, moradores relataram ter ficado ilhados em suas casas, principalmente no bairro Rochdale e Jardim Recanto das Rosas. A Rua Mario Quintana, por exemplo, ficou tomada pela água, praticamente intransitável para carros.

Também choveu no Sistema Cantareira, mas foram pancadas inconstantes, que não deveriam alterar o volume da represa. Chuvas fortes devem retornar ao Estado apenas no fim da próxima semana.

Motivo. Daniele Lima, meteorologista da Climatempo, informou que a chuva foi resultado da associação entre o calor, que chegou a 29°C, com uma frente fria vinda do Sul.

Nesta sexta, “a frente fria vai para o Rio e para o Espírito Santo. Teremos queda de temperatura e chuva fraca em São Paulo”, afirma. O predomínio será de tempo fechado com períodos de chuviscos. A temperatura cai e tem mínima prevista de 17°C e máxima de 22°C. O fim de semana deve se manter assim.

Protesto. Cerca de 100 pessoas bloquearam, por volta das 19h30, a Radial Leste, na altura da Estação Tatuapé do Metrô, na zona leste, para protestar contra a falta de água.

O ato foi organizado pela Frente Independente Popular (FIP), Unidade Vermelha e Base Popular. A Polícia Militar acompanhou a manifestação durante todo o trajeto até a Praça da Sé, no centro, onde os participantes encerraram o protesto pacificamente.