Chuva causa lentidão em estradas paulistas neste domingo

SÃO PAULO - Motoristas encontram lentidão em trechos das rodovias paulistas no começo da noite deste domingo, 31. A chuva que caiu durante a tarde ajudou a complicar o trânsito nas principais vias do Estado, mas não há registro de acidentes.

Na Rodovia Imigrantes, quem sai do litoral no sentido São Paulo encontra tráfego ruim entre os quilômetros 70 e 65. Já na Rodovia Ayrton Senna, no sentido capital, os motoristas encontram fluxo ruim do quilômetro 45 ao quilômetro 27. Na mesma via, na direção do Rio de Janeiro, o trecho complicado está entre os quilômetros 56 e 53.

Na Rodovia Bandeirantes, sentido São Paulo, o excesso de veículos deixa o tráfego lento na pista expressa, entre o quilômetro 70 e o quilômetro 58, na altura de Jundiaí. Naquela região, o motorista também enfrenta lentidão na pista expressa da Anhanguera, na direção da capital, entre o quilômetro 65 e o quilômetro 58.

Já na Castelo Branco, o trânsito complica na altura de Barueri, no sentido capital, entre os quilômetros 61 e 52. O tráfego também é lento na mesma rodovia, na altura de Osasco, entre o quilômetro 44 e o quilômetro 39. No sentido interior, o trânsito na Castello Branco flui bem.

Na rodovia Fernão Dias, a retenção está entre os quilômetros 39 e 44, na região de Atibaia, e entre os quilômetros 55 e 65, na altura de Mairiporã. Aqueles que seguem para Belo Horizonte não têm problemas.