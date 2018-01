Chuva causa estragos no Zoológico e Jardim Botânico de SP

As fortes chuvas que atingiram toda a capital nesta tarde causaram danos ao Parque Zoológico e ao Instituto de Botânica e Jardim Botânico de São Paulo, todos na região da Água Funda, na zona sul da capital. De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Jardim Botânico não abrirá nesta sexta-feira, 5.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Forte chuva volta a castigar São Paulo pelo 44.º dia seguido

Em três dias chove 30% do esperado para fevereiro em SP

Bombeiros acham corpo da 3ª vítima das chuvas desta quarta

Chuvas garantem água para 8 milhões por dois anos, diz Sabesp

Blog do Trânsito: Acompanhe situação das ruas e estradas

No Zoológico foi decretado estado crítico e alguns tanques precisaram ser esvaziados em parte para que não houvesse vazamentos e animais aquáticos de espécies diferentes não se misturassem. A situação já se normalizou com o fim das chuvas, mas uma equipe ainda monitora a possível queda de árvores, para que não afetem o recinto dos animais. A secretaria destacou, no entanto, que os animais não estão sendo retirados dos recintos. O Zoológico funciona normalmente, amanhã.

O Instituto de Botânica foi afetado com alagamentos na entrada do parque, nas bilheterias e na Alameda das Palmeiras. Técnicos do instituto ainda estão avaliando os estragos causados pela chuva e, por isso, o parque não abre amanhã. Caso a situação melhore entre hoje e amanhã, o parque volta a abrir no final de semana.