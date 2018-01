Chuva causa estragos em Guaratinguetá

Uma forte chuva de quase 45 minutos, no final da noite de terça-feira, 29, causou muitos estragos em Guaratinguetá (SP), a 180 quilômetros da capital.

Diversos bairros ficaram parcialmente inundados. A chuva teve início às 23 horas. No início da madrugada já estava mais fraca. Segundo os bombeiros, a água em alguns pontos da cidade chegou na altura do joelho dos moradores, deixando muitas casas ilhadas. As equipes de resgate estão sobrecarregadas e atendem às ocorrências na medida do possível.

Parte dos moradores ilhados e desalojados foi para a casa de parentes ou amigos. Entre os bairros mais afetados pela chuva estão: Pedregulho, Tamandaré, Santa Rita, Clube dos 500, Nova Guará, Jardim Modelo, Pedreira e Fazendinha. Até as 3h45 ainda não havia informações sobre eventuais abrigos improvisados pela Prefeitura.

Interdição

Desde à 1h30 desta quarta-feira, 30, a pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra está bloqueada por completo na altura do quilômetro 66, em Guaratinguetá (SP), no Vale do Paraíba, em razão de uma queda de barreira. O motorista utiliza um desvio, precário, na altura do quilômetro 67, passando por dentro da cidade e saindo novamente na rodovia no quilômetro 65. Não há previsão de liberação segundo a concessionária NovaDutra. Às 3h50 o congestionamento passava dos 3 mil metros. A lavagem da pista teve começou às 3h40.

Soterramento

Pelo menos duas pessoas foram soterradas, nesta madrugada, após a casa onde elas vivem, na Rua Coronel Tamarindo, no bairro de Pedreira, ruir em razão de um deslizamento de terra. Segundo os bombeiros, o local é considerado área de risco. Até as 3h45, as vítimas, que estariam vivas, não tinham sido resgatadas pelos bombeiros.