Chuva causa estragos em 20 cidades gaúchas Granizo, rajadas de vento com velocidade superior a 100 km/h e chuvas fortes e contínuas provocaram estragos em pelo menos 20 cidades do Rio Grande do Sul entre a noite de segunda-feira e o amanhecer de ontem. Um acidente com três mortos no Vale do Taquari pode estar relacionado às chuvas.