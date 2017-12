Chuva causa estragos e alagamentos em São José do Rio Preto

Uma forte chuva atingiu parte do estado de São Paulo entre o final da tarde desta sexta-feira, 24, e o início da noite. Em São José do Rio Preto (SP) as avenidas Alberto Andaló e Brasilusa ficaram alagadas e o trânsito ficou prejudicado, assim como na rua Bady Bassit. Até a Rodovia Washington Luiz teve problemas com o tráfego de veículos no trecho que cruza a cidade, havendo congestionamento.

A chuva com a enxurrada ainda derrubaram parte do muro do Cemitério São João Batista. Também, em razão do temporal, dois aviões deixaram de aterrisar na cidade que teve cortes de energia em algumas regiões. Entretanto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar de todos os problemas, não houve o registro de vítimas com o temporal.